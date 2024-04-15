قمة الزمالك والأهلي «المؤجلة» اليوم

المصدر: القاهرة - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشهد استاد القاهرة الدولي اليوم، قمة الزمالك والأهلي في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري، ويدير المباراة الحكم إبراهيم نور الدين.

ويحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة، وله 6 مباريات مؤجلة، والزمالك في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة، وله 4 مباريات مؤجلة.

وسبق أن التقى الفريقان في 126 مباراة في الدوري، فاز الأهلي في 49 مباراة، مقابل 27 للزمالك، بينما حسم التعادل 50 مواجهة بينهما.

ويعاني الأهلي من غيابات مؤثرة في صفوفه، حيث يتواصل غياب قائده وحارسه الأول محمد الشناوي، وياسر إبراهيم وإمام عاشور، والمالي أليو ديانغ، وحسين الشحات، والتونسي محمد الضاوي للإصابة.

وتأكد غياب رباعي الزمالك، محمود علاء والحارس محمد صبحي ويوسف إبراهيم «أوباما» والسنغالي إبراهيما نداي للإصابة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز