شيكابالا وصبحي وشلبي خارج تشكيل الزمالك أمام الأهلي بالدوري المصري

المصدر: د ب ا

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أعلن نادي الزمالك عن قائمة الفريق الذي سيواجه الأهلي، الاثنين، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وذكر المركز الإعلامي لنادي الزمالك، الأحد، أن القائمة شهدت استبعاد محمد صبحي حارس المرمي ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفي شلبي.

وضمت قائمة الزمالك كل من محمد عواد ومعاذ علاء الدين ومحمود أشرف في حراسة المرمي ومعهم حمزة المثلوثي وعمر جابر وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري وياسر حمد وأحمد فتوح ونبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي وسيف فاروق جعفر وسيد عبد الله "نيمار" وترافيس موتيابا وناصر ماهر وعبد الله السعيد وأحمد مصطفى "زيزو" وسيف الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

ويحتل الزمالك المركز 12 الثاني عشر برصيد 18 نقطة في ترتيب الدوري المصري.



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