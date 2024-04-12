60 ألف مشجع حضروا منافسات كأس السوبر السعودي بأبوظبي

المصدر: وام

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أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن حضور أكثر من 60 ألف مشجع لمباريات كأس السوبر السعودي لكرة القدم، الذي أقيم في أبوظبي من 8 إلى 11 أبريل الجاري، بمشاركة 4 فرق، هي الاتحاد، والنصر، والهلال، والوحدة.

وتوج أمس الخميس فريق الهلال بطلا للكأس عقب فوزه على الاتحاد في المباراة النهائية 4-1، على إستاد محمد بن زايد.

وجمعت مباريات نصف النهائي للكأس، كل من الاتحاد والوحدة على إستاد آل نهيان، وفاز بها الاتحاد، والثانية الهلال مع النصر على إتاد محمد بن زايد، وفاز بها الهلال ليتأهل للمباراة النهائية مع الاتحاد.

وكانت"حياكم في أبوظبي"، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، قد فازت بعطاء استضافة بطولة كأس السوبر السعودي لتقام لأول مرة في دولة عربية خارج المملكة العربية السعودية.

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، أن النجاح الذي حققته بطولة كأس السوبر السعودي لهذا الموسم، يعزز رصيد النجاحات التي تحققها العاصمة أبوظبي في تنظيم الأحداث الرياضية.

وأضاف "نبارك لفريق نادي الهلال اللقب، ونشكر كل من وضع بصمته في تفاصيل هذا الحدث الرياضي المهم".

وشهدت البطولة مشاركة كبار نجوم كرة القدم من أبرزهم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما إلى جانب المواهب الإقليمية مثل سالم الدوسري، وعبد الرزاق حمد الله.

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