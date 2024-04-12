شعر بآلام في العضلة الخلفية..مروان عطية لاعب الأهلي المصري يخضع لجلسات علاج طبيعي

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدى مروان عطية، لاعب الأهلي المصري، جلسات علاج طبيعي، صباح اليوم الجمعة، ‏على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب "مختار التتش"، استعدادًا لمواجهة الغريم التقليدي الزمالك، يوم الاثنين المقبل.

ويلتقي الأهلي مع مضيفه الزمالك في مباراة مؤجلة من المرحلة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم على ملعب القاهرة الدولي.

ويخضع مروان عطية للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة بعد شكوى اللاعب من آلام في العضلة الخلفية خلال ‏فوز الأهلي 1/صفر على مضيفه زد إف سي أمس الخميس، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي الأحمر.

واشتمل مران الأهلي على تدريبات استشفائية للاعبين الذين شاركوا في مباراة زد، فيما واصل باقي اللاعبين تدريباتهم المتنوعة تحت إشراف الجهاز الفني.

وخاض ثلاثي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف، ‏تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، في حين واصل التونسي علي معلول والمالي أليو ديانج تدريباتهما ضمن البرنامج الخاص بهما لتجهيزهما للعودة إلى ‏المشاركة في التدريبات الجماعية.

يذكر أن الأهلي (حامل اللقب)، يتواجد في المركز التاسع بترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 10 لقاءات.

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