أمطر شباك الاتحاد برباعية .. الهلال يُهدي جماهيره "عيدية" السوبر السعودي من أبوظبي

المصدر: أبوظبي-محمد صادق

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توج الهلال بلقب كأس الدرعية للسوبر السعودي بعد تغلبه على اتحاد جدة 4-1، في النهائي الذي أقيم على استاد محمد بن زايد، مساء اليوم الخميس، وسط حضور جماهيري بلغ 27 ألف متفرج.

واستضافت العاصمة أبوظبي كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في عاصمة عربية خارج المملكة العربية السعودية بمشاركة أندية الهلال والنصر والاتحاد والوحدة.

وعزز الهلال رقمه القياسي كأكثر الأندية حصولاً على كأس السوبر السعودي بعدما حقق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 2015 و2018 و2021، ليهدي "الزعيم" جماهيره "العيدية" من أبوظبي.

وواصل الهلال مسيرته الناجحة محققاً فوزه الـ 34 على التوالي كأكثر أندية العالم في عدد الانتصارات المتتالية، كما عزز الهلال تفوقه على الاتحاد بتحقيق الفوز السادس على منافسه في الموسم الحالي.

افتتح البرازيلي مالكوم دي أولفييرا التسجيل مبكراً، وأحرز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الخامسة بعد تبادل للكرة بينه وبين صالح الشهري، انفرد على إثرها مالكوم بالمرمى ووضعها في شباك عبد الله المعيوف.

وعاد الاتحاد إلى أجواء اللقاء بعدما حصل المغربي عبد الرزاق حمد الله على ركلة جزاء، نجح مواطنه ياسين بونو في التصدي لها قبل أن ترتد مجدداً لحمد الله الذي سددها في المرمى محرزاً هدف التعادل لـ "النمور" في الدقيقة 21.

وتمكن سالم الدوسري، قائد فريق الهلال، من التقدم مجدداً بتسجيله الهدف الثاني من مجهود فردي رائع في الدقيقة 44.

وأضاف مالكوم الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 89، واختتم البديل ناصر الدوسري مهرجان الأهداف بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 96.

ويستعد الهلال السعودي لمواجهة العين الإماراتي، يوم الثلاثاء المقبل، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

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