عيدية «السوبر السعودي» بين الهلال والاتحاد بأبوظبي الليلة

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

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يستضيف استاد محمد بن زايد بأبوظبي في الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم، الكلاسيكو المرتقب الذي يجمع بين الهلال واتحاد جدة في نهائي كأس السوبر السعودي.

وسيكون الجمهور على موعد مع قمة يبحث خلالها كلا الفريقين عن إهدار جماهيرهما «عيدية» الكأس في نسختها التي تقام للمرة الأولى في دولة الإمارات.

وتأهل الهلال إلى النهائي بعد تجاوز غريمه النصر 2 ـ 1 في نصف النهائي في مباراة جاءت مثيرة في تفاصيلها، بينما صعد الاتحاد إلى المباراة النهائية بعد الإطاحة بنظيره الوحدة بالنتيجة ذاتها.

ويسعى الهلال إلى تعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجاً بلقب كأس السوبر السعودي، وإضافة الكأس الرابعة إلى خزائنه بعد الفوز بها أعوام 2015 و2018 و2021، وحصد الوصافة مرتين في نسختي 2016 و2020، علماً بأنه يخوض اليوم النهائي السادس له في البطولة.

أما الاتحاد فحقق اللقب مرة وحيدة في العام الماضي على حساب الفيحاء، وتعد مباراة اليوم هي النهائي الرابع له في بطولة السوبر، بعدما خاضها 3 مرات من قبل، حيث خسر الكأس في نسختها الأولى عام 2013 أمام الفتح، وخسر في نسخة عام 2018 أمام الهلال منافسه اليوم.

ويدخل «الزعيم» النهائي بدوافع كبيرة أهمها مواصلة حصد الانتصارات المتتالية، والوصول إلى الفوز رقم 34 كأكثر الأندية في العالم تحقيقاً للانتصار المتتالي في واحدة من الأرقام القياسية التي حققها الهلال في الفترة الأخيرة، إضافة إلى إثبات جدارته في الموسم الحالي ومنافسته على أكثر من لقب إلى جانب كأس السوبر، حيث ينافس بقوة على لقب الدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا.

ويعول البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الهلال الطامح إلى تأكيد تفوقه مع «الزعيم» على كتيبة من النجوم في مقدمتهم سالم الدوسري وروبن نيفيز وميشيل ومالكوم والحارس المغربي المخضرم ياسين بونو والمدافع الصلب علي البليهي الذي تسبب في طرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نصف النهائي، بعدما قدم الفرق أداء قوياً خاصة في شوط المباراة الثاني ونجح في إقصاء النصر غريمه اللدود.

في المقابل، يسعى الاتحاد إلى كسر عقدته أمام الهلال بعدما عجز عن تحقيق أي انتصار على «الزعيم» خلال 5 مواجهات جمعتهما في كل البطولات الموسم الحالي، إذ حسم الهلال جميع مبارياته أمام «النمور» بالفوز في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا والبطولة العربية للأندية، ولذلك سيكون الاتحاد أمام فرصة لرد الاعتبار وإنهاء حالة التفوق الكاملة في المواجهات الأخيرة.

أما على مستوى النهائيات فتبدو الكفة متساوية، حيث سبق للفريقين أن التقيا في 10 نهائيات قبل كلاسيكو اليوم، إذ تفوق كل فريق في 5 مباريات، وهو ما قد يمنح «النمور» بعض التفاؤل رغم أن الفريق في الموسم الحالي لم يحقق النتائج المنتظرة.

ويسعى الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدرب اتحاد جدة إلى تحقيق أول ألقابه مع ناديه منذ توليه المهمة بعد الإطاحة بالبرتغالي نونو سانتو، وليكون أول مدرب لاتيني يتوج بلقب السوبر السعودي، علماً أن تاريخ المواجهات بينه وبين جيسوس تصب في مصلحة الأخيرة.

ويعول غاياردو على عودة نجم الفريق الفرنسي كريم بنزيما للتألق من جديد وعودته للتسجيل بعد غياب فترة طويلة بإحرازه الهدف الأول في نصف النهائي أمام الوحدة، ودخوله تاريخ السوبر السعودي بتسجيل أسرع هدف في البطولة بعد 55 ثانية فقط، إضافة إلى المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي دخل تاريخ السوبر السعودي بعدما أصبح الهداف التاريخي للبطولة برصيد 6 أهداف عقب تسجيله الهدف الثاني في مرمى «فرسان مكة» في المباراة الماضية.

ويحصل الفائز باللقب على جائزة مالية قدرها 4 ملايين ريال سعودي، فيما يحصل الوصيف على مبلغ 2 مليون ريال.

يذكر أن، الهلال يشارك في النسخة الحالية بصفته بطلاً لكأس الملك 2023، بينما الاتحاد بصفته بطل دوري روشن السعودي في الموسم الماضي، وحامل لقب النسخة الأخيرة.

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