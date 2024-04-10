غاياردو مدرب اتحاد جدة : العمل الجماعي كلمة السر أمام الهلال

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدرب فريق اتحاد جدة على أهمية المواجهة التي تجمع فريقه، غداً الخميس، بالهلال في نهائي كأس السوبر السعودي، مشيراً إلى أن فريقه متحمس وجاهز للقاء ويسعى للفوز وحصد اللقب.

ويلتقي الاتحاد نظيره الهلال، على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، في نهائي كأس السوبر السعودي، بعدما تخطى "النمور" فريق الوحدة 2-1 في نصف النهائي.

وقال غاياردو في مؤتمر صحفي، اليوم:" سنخوض مباراة مهمة، وسنلعب ضد فريق مميز جداً، ندخل المباراة بكل حماس وجاهزية ومعنويات عالية".

وأضاف:" أعتقد أن كلمة السر في مباراة الغد تتمثل في ضرورة العمل الجماعي والتركيز التام في جميع أوقات المباراة أمام فريق بحجم الهلال".

وتابع:" المباراة مختلفة عن المباريات الماضية كونها نهائي، آخر 3 مواجهات أمام الهلال كانت مختلفة على صعيد الأداء، أعتقد أننا قدمنا أداء جيد لكن كان ينقصنا فقط التركيز واستغلال الفرص التي أتيحت لنا بشكل جيد".

وختم:" هناك فروقات بسيطة بين مستوى الهلال والاتحاد وهو ما أثبتته المباريات الماضية بعيداً عن النتيجة التي كانت في صالح المنافس، نحن مطالبون بأن نكون على قدر المسؤولية واستغلال الفرص في الشق الهجومي".

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