جيسوس مدرب الهلال: لن أتفاجأ إذا غير الاتحاد طريقته

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الهلال السعودي جاهزية فريقه لمواجهة نظيره اتحاد جدة غداً على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي في نهائي كأس السوبر السعودي.

وتأهل الهلال إلى النهائي عقب تجاوز غريمه النصر في الدور نصف النهائي بهدفين مقابل هدف سجلهما سالم الدوسري ومالكوم.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم الأربعاء، للحديث عن المباراة:" الاتحاد لعب أمامنا بعدة طرق هذا الموسم، ولن أتفاجأ إذا ما غير مدربه طريقته في مباراته أمامنا غداً، بينما النصر الذي لعب بطريقة ثابتة خلال الموسم ولكنه غير طريقته في مباراته الأخيرة وتوقعنا ذلك".

وأضاف:" تأهلنا للنهائي الأول هذا الموسم، ولا تزال هناك عدة مباريات نهائية نتطلع للفوز بها".

وتابع:" المباراة صعبة، ويجب أن نلعب بطريقة جماعية، كما أن الفريق يتميز بالدفاع الجيد لمواجهة المهاجمين المميزين للاتحاد".

وأشاد جيسوس بإمكانات مهاجمه البرازيلي مالكوم، مؤكداً أنه " لاعب يمتلك ذكاء تكتيكي كبير، ومحظوظ بتواجده في الفريق".

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