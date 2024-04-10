جورجيس دونيس: تنظيم متميز لـ «السوبر السعودي» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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أثنى اليوناني جورجيس دونيس، المدير الفني لفريق الوحدة السعودي، على الترتيبات الجيدة، والاستضافة المميزة لفعاليات كأس السوبر السعودي في أبوظبي، والأريحية الكبيرة في تعامل المسؤولين عن التنظيم.

وتستضيف الإمارات كأس السوبر السعودي من 8 إلى 11 أبريل الحالي في أبوظبي، بمشاركة 4 أندية: الهلال، والنصر، والاتحاد، والوحدة. وأوضح: «هذه تجربة رائعة بنقل السوبر خارج المملكة، وأعتقد أن الإمارات قدمت نسخة تنظيمية جيدة تعادل نجاح نسخة 2015 في لندن».

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