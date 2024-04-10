أرقام «الزعيم» وطرد رونالدو.. أبرز مشاهد ديربي الهلال والنصر السعوديين في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل الهلال موسمه المميز، في ليلة كروية رمضانية سعودية في أبوظبي، بفوزه على النصر غريمه التقليدي 2 - 1 على استاد محمد بن زايد أمام 34 ألف متفرج، ليتأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي ويلاقي اتحاد جدة الذي عبر نظيره الوحدة بهدفين مقابل هدف.

وبرزت العديد من المشاهد في ليلة السوبر السعودي في أبوظبي، في ديربي الهلال والنصر، أهمها نجاح الهلال في مواصلة تفوقه على النصر للمرة الثالثة هذا الموسم، إذ كان فاز في أول مواجهة في الدوري السعودي بثلاثية نظيفة، ثم في كأس موسم الرياض 2 - 0.

تتويج

كما واصل الهلال أرقامه القياسية بالانتصار الـ 33 على التوالي كأكثر الأندية تحقيقاً للانتصارات المتتالية في التاريخ حتى اللحظة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ «الزعيم» الذي يسعى للتتويج بلقب السوبر السعودي الرابع، حيث يعد أكثر الفرق المتوجة باللقب 3 مرات أعوام 2015 ،2018 ،2021.

وتصدر طرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر بعد اشتباكه مع علي البليهي مدافع الهلال أحداث الديربي الساخن، في الوقت الذي هتفت فيه الجماهير باسم «ميسي» لحظة خروج «الدون» بالكارت الأحمر بقرار من الحكم محمد الهويش.

غضب

وسيطر الغضب على رونالدو خلال المباراة وتحديداً منذ نهاية الشوط الأول بعدما ألغى الحكم هدفاً للنصر أحرزه أوتافيو بداعي التسلل لتداخل رونالدو في اللعبة، ليكتمل مشهد العصبية والخروج ذهنياً من المباراة بالطرد في الدقيقة 87، في الوقت الذي دافع فيه لويس كاسترو مدرب النصر عن قائد فريقه بتأكيده على أنه تعرض للاستفزاز وأن البطاقة الحمراء التي حصل عليها غير مستحقة، وأن لاعب الهلال تعمد التمثيل وجاء الأمر أشبه بالمسرحية.

والطرد هو الأول لرونالدو مع النصر، ولكنه الطرد رقم 12 الذي يتعرض له رونالدو خلال مسيرته، وكانت جميعها مع الأندية، حيث لم يسبق له الطرد في مشواره مع منتخب بلاده، وحصل رونالدو على البطاقة الحمراء 4 مرات مع مانشستر يونايتد، ونال 6 بطاقات حمراء خلال مسيرته مع ريال مدريد، وطرد مرة واحدة عندما لعب في صفوف يوفنتوس الإيطالي.

تأهل

على جانب آخر، جاء تأهل اتحاد جدة على حساب نظيره الوحدة في ليلة عودة الفرنسي كريم بنزيما إلى هز الشباك بعد توقف عن التسجيل لأكثر من أربعة أشهر، مسجلاً أول أهدافه في عام 2024، وكتب كذلك التاريخ بتسجيله أسرع أهداف السوبر السعودي بعد 56 ثانية فقط من صافرة البداية.

كما عزز المغربي عبد الرزاق حمد الله رقمه كهداف للسوبر السعودي بـ 6 أهداف بعد تسجيله الهدف الثاني في مرمى الوحدة، ليعزز النمور تفوقهم على فرسان مكة في تاريخ المواجهات التي جمعتهما سوياً. ويلتقي اتحاد جدة حامل لقب السوبر السعودي مع الهلال غداً الخميس على أرضية استاد محمد بن زايد في النهائي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز