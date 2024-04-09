المدير الفني لاتحاد جدة السعودي: التأهل إلى نهائي السوبر " خطوة إلى الأمام"

المصدر: وام

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وصف مارسيلو جاياردو المدير الفني لاتحاد جدة السعودي الفوز على فريق الوحدة والتأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي بأنه خطوة إلى الأمام.

ونجح فريق الاتحاد في تخطي مرحلة الدور نصف النهائي في كأس السوبر السعودي لكرة القدم، إثر فوزه على فريق الوحدة مساء أمس 2 -1 على استاد آل نهيان.

وأوضح المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، أن فريقه عانى في الدقائق الأخيرة من المحاولات الهجومية للاعبي الوحدة، لكنهم نجحوا في تحييد خطورتهم.

وأضاف:" كان يمكن أن تكون الأمور جيدة بالنسبة لنا في المباراة لو نجحنا باستغلال فرص التسجيل التي حصلنا عليها في الشوطين الأول والثاني، خاصة بسبب الضغط الذي مارسه الخصم على مرمانا في الوقت الأخير، وأعتقد أن المجهود البدني كان صعباً على الفريقين، وركلة الجزاء المهدرة كان يمكن أن تؤدي إلى سيناريو مغاير لو نجح لاعب الخصم في هز الشباك".

وأوضح المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، أن فريق الوحدة قام بمحاولات هجومية معاكسة على مرمى فريقه كانت لها خطورتها، لافتا إلى أنهم نجحوا في الفوز على فريق قوي في هذه المرحلة من البطولة، وسيكون التركيز على الطرف الثاني في المباراة النهائية المقررة يوم الخميس المقبل.

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