كريم بنزيمه يسجل أسرع هدف في تاريخ السوبر السعودي

المصدر: وكالات

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نجح نجم فريق الاتحاد السعودي كريم بنزيمة في تحقيق عودة تاريخية،وبعد صيام تهديفي دام 115 يوماً، بتسجل أسرع هدف في تاريخ السوبر السعودي الذي استضافته العاصمة أبوظبي للمرة الأولى.

وتمكن كريم بنزيمة، "الاثنين"، من تسجيل الهدف الأول لفريقه الاتحاد في شباك منافسه الوحدة في الثانية 56 من المباراة، فدخل بهذا الهدف تاريخ كأس السوبر السعودي من أوسع أبوابه.

ويعد هذا هو الهدف الأول لكريم بنزيمة، البالغ من العمر 36 عاماً، مع فريقه الاتحاد، وتحديداً منذ أن هز شباك الأهلي المصري في منتصف ديسمبر الماضي، بربع نهائي كأس العالم للأندية.

ورفع بنزيمة رصيده من الأهداف مع فريقه الاتحاد إلى 13 هدفاً، منها 10 في بطولة الدوري، بجانب 8 تمريرات حاسمة في 27 مباراة خاضها بمختلف المسابقات هذا الموسم.

وتأهل اتحاد جدة إلى نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي بعد فوزه على الوحدة 2-1، مساء "الاثنين"، على ملعب آل نهيان، في نصف نهائي البطولة التي تستضيفها العاصمة أبوظبي للمرة الأولى.

وأحرز بنزيمة الهدف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء قبل أن تنتهي الدقيقة الأولى على صافرة البداية، فيما أحرز هدف الاتحاد الثاني لاعبه المغربي عبد الرزاق حمد الله، في الدقيقة 42، بينما أحرز هدف الوحدة الوحيد حسين أحمد العيسى في الدقيقة 90.

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