الهلال يهزم غريمه النصر ويتأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي بأبوظبي.. وطرد رونالدو لاعتدائه على البليهي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تأهل فريق الهلال إلى نهائي كأس السوبر السعودي بفوزه 2-1 على غريمه التقليدي، النصر، في المباراة التي جرت باستاد محمد بن زايد بأبوظبي في الدور نصف النهائي للبطولة.

وتستضيف أبوظبي كأس السوبر السعودي، بمشاركة 4 فرق هي الهلال والنصر والاتحاد والوحدة، وذلك للمرة الأولى في عاصمة عربية.

قدم الفريقان مباراة هجومية ممتعة وحماسية وسط حضور 34 ألف متفرج ملأوا مدرجات ستاد محمد بن زايد.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعدما جاء الأداء متكافئاً وسط فرصاً عدة ضائعة من الجانبين، كان أخطرها عن طريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أهدر فرصتين محققتين.

وقبل نهاية الشوط الأول ألغى الحكم المساعد هدفاً للنصر أحرزه أوتافيو نتيجة تداخل رونالدو في اللعبة، وسط غضب كبير واحتجاج من النجم البرتغالي.

ونجح فريق الهلال في التفوق في الشوط الثاني، وترجم سالم الدوسري أفضلية "الزعيم" بالهدف الأول في الدقيقة 61 بعد تمريرة من سافيتش وضعها على يسار حارس النصر، ديفيد أوسبينا.

وأضاف مالكوم الهدف الثاني للهلال برأسية جميلة من العرضية التي أرسلها ميشيل جهة اليمين في الدقيقة 72.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه رونالدو لاعتدائه على مدافع الهلال علي البليهي.

وسجل السنغالي ساديو ماني هدف النصر الوحيد في الدقيقة 97.

ويتلقي الهلال، نظيره اتحاد جدة، في النهائي يوم الخميس المقبل، بعدما تخطى "النمور" فريق الوحدة بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي الأول الذي أقيم على ملعب آل نهيان.

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