جيسوس: احترم كاسترو..واستطعنا جعل الهلال حديث العالم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي أنه لم يكن هناك وقتاً كافياً للاستعداد لمواجهة النصر في كأس السوبر السعودي بأبوظبي، في ظل ضيق الوقت نتيجة ضغط المباريات، مشيراً إلى أنه لا يوجد الكثير من الأسرار، والفريقان يعرفان بعضهما البعض جيداً، معرباً عن أمنياته بأن تأتي المباراة قوية لاسيما وأن الفريقين يمتلكان إمكانيات عالية ونجوماً كبار.

ويواجه الهلال غريمه النصر، غداً الاثنين، على ستاد محمد بن زايد بأبوظبي، في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، إذ يسعى "الزعيم" لتعزيز رقمه القياسي بعدد مرات الفوز بالبطولة وتحقيق اللقب الرابع.

وقال جيسوس في حديثه عن استعدادات فريقه للمباراة:" بطولة مهمة سنحاول تحقيقها مثلما فزت بها في فترة الأولى مع الهلال عندما فزنا على الاتحاد في لندن، وهي مهمة مثلها مثل الدوري ودوري أبطال آسيا بالنسبة لنا".

وأضاف:" أحترم كاسترو مدرب النصر ونعرف بعضنا البعض منذ سنوات طويلة، أعتقد أن نسبة الضغط متساوية لكلا الفريقين، ونتطلع للفوز والتأهل للنهائي".

وأعرب جيسوس عن فخره بانتصارات الهلال المتتالية وتحقيق الفريق للفوز الـ 32 على التوالي، وقال:" نشعر بالفخر لأننا استطعنا جعل اسم الهلال حديث العالم بالانتصارات المتتالية، وهو ما يحفزنا عن مواصلة تلك الأرقام القياسية وتحقيق المزيد من البطولات، ولكن في الوقت نفسه لا يوجد فريق لا يخسر، وفي يوم من الأيام سيتوقف هذا الأمر".

من جهته، أعرب سالم الدوسري نجم الهلال عن سعادته بالتواجد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مؤكداً أن الفريق سيخوض مباراة صعبة، إلا أنه يسعى بكل قوته للصعود للنهائي والتتويج باللقب.

وقال:" أعتقد أن الفريق الذي سيرتكب أخطاء أقل سيفوز بالمباراة".

وأضاف:" قدر كل لاعب هلالي اللعب تحت الضغط والمسؤولية، والأهم المنافسة على جميع البطولات مهما كان حجم التعب والإرهاق".

وختم:" أنا لاعب محترف، مررت بإصابات كثيرة ولكني استطعت تجاوزها دائماً أسعى لأكون في أفضل مستوى من الجاهزية لإسعاد جماهير الهلال".

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