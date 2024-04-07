مدرب النصر: أرقام الهلال لن تقلل منا ورغبتنا كبيرة في نيل كأس السوبر السعودي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر السعودي أن استعدادات فريقه لمواجهة غريمه التقليدي الهلال في كأس السوبر جاءت مثل أي مباراة في ظل ضيق الوقت في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن الهلال فريق صعب ولكنه يعرف نقاط قوة وضعف المنافس جيداً، والفريق جهز نفسه لخوض مباراة صعبة.

ويلتقي الغريمين التقليديين الهلال والنصر، غداً الاثنين، على ستاد محمد بن زايد أبوظبي، في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي في ديربي ساخن بين الفريقين.

وقال كاسترو في حديثه عن المباراة:" مباراة الغد ستكون قوية بين فريقين كلاهما يريد الفوز، كرة القدم علمتنا ألا نخشى شيئاً، ونعرف أن الهلال لديه نقاط قوة كثيرة ونقاط ضعف قليلة، ولكن لدي ثقة تامة في اللاعبين والجماهير من أجل تحقيق الفوز والتأهل للنهائي".

وأضاف:" أعلم إننا نلعب ضد فريق يملك سلسلة انتصارات متتالية كبيرة، ولكن هذا لا يقلل منا أو من رغبتنا في الفوز، المنافس بقيادة مدربه جيسوس قدم عملاً كبيراً هذا الموسم، أرقام الهلال لن تمنع طموحنا في الفوز وتحقيق أهدافنا في البطولة".

وتابع:" الهلال كان أفضل منا في مباراة الدوري الأخيرة ولكننا طوينا تلك الصفحة ونركز في مباراة الغد".

وأبدى كاسترو حزنه لغياب تاليسكا لاعب النصر وميتروفيتش لاعب الهلال عن الديربي، موضحاً أن مثل هذه المباريات تحتاج لجميع اللاعبين الكبار من أجل تقديم المتعة، وغيابهم أمر مؤسف بكل تأكيد.

وختم قائلاً:" أتمنى أن تخرج المباراة جميلة يستمتع بها الجمهور وبروح رياضية وتحكيم جيد، ونأمل إسعاد جماهير النصر بالفوز والتأهل للنهائي".

بدوره، أكد أوسبينا حارس "العالمي" أن هدف فريقه العودة بالكأس إلى الرياض، مشيراً إلى أن اللاعبين يدركون حجم الضغط الواقع على الفريق بسبب توالي المباريات، ولكن هناك رغبة في مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية في المباريات الأخيرة.

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