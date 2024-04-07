غاياردو مدرب اتحاد جدة: كلمة السر في الدفاع الجيد واستغلال الفرص

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعلن الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدرب اتحاد جدة السعودي جاهزية فريقه لمواجهة الوحدة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي التي تقام غداً على ملعب آل نهيان بأبوظبي.

وقال غاياردو في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد:" الاستعداد للمباراة جاء في وقت قصير للغاية، لا شك أن البطولة واحدة من التحديات التي تواجهنا في الشهور الأخيرة، وهي بطولة مهمة بالنسبة لنا".

وأضاف:" جاهزون بكل الحماس وباستعداد ذهني كامل، ونسعى للتأهل إلى المباراة النهائية، نعرف فريق الوحدة جيداً، وكلمة السر في مباراة الغد هي الدفاع الجيد والمنظم وضرورة استغلال الفرص التي تتاح للفريق".

وعن النتائج المخيبة في آخر مباراتين ومدى تأثيرها على الفريق، أوضح:" على مستوى النتيجة الأمر لم يكن مرضياً بالطبع في مباراتي الأهلي والتعاون، ولكن من ناحية الأداء المستوى مرض ولذلك لا يمكن تقييم النتيجة بمعزل عن الأداء، ولو كنا فزنا في آخر مباراتين لم نكن لنتحدث عن هذه الأمر".

وختم:" بنقصنا فقط الفاعلية الهجومية وترجمة الفرص إلى أهداف، أمامنا فرصة في السوبر للعودة إلى الانتصارات".

من جانبه، قال أحمد حجازي مدافع الاتحاد إن بطولة كأس السوبر وكأس الملك من الأهداف الرئيسية للفريق هذا الموسم، مؤكداً جاهزية اللاعبين لمواجهة الوحدة من أجل الوصول إلى النهائي.

وأضاف أن تفكير اللاعبين ينصب على مباراة الوحدة في نصف النهائي فقط، وبعدها التفكير في الفريق الذي نواجهه في المباراة ا لنهائية.

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