دونيس: كأس السوبر السعودي في أبوظبي تجربة مهمة لي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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كشف اليوناني جورجيوس دونيس مدرب الوحدة السعودي عن سبب تراجعه عن قراره الذي كان أعلنه قبل يومين بعدم مرافقة الفريق إلى أبوظبي لخوض كأس الدرعية للسوبر السعودي، مؤكداً أنه جلس مع مسؤولي النادي وأقعنوه بالاستمرار وأن الأمر انتهى عند ذلك الحد.

ويلتقي الوحدة واتحاد جدة، غداً الأحد، على ستاد آل نهيان، في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي الذي يقام في أبوظبي، إذ يتأهل الفائز لمواجهة الفائز من مواجهة الهلال والنصر.

وقال دونيس في مؤتمر صحفي للحديث عن المباراة:" الفريق مر بعدة مشاكل، نعم أعلنت رحيلي بعد المباراة الأخيرة، ولكن بعد أن هدأت وجلست مع مسؤولي النادي اقتنعت بالعدول عن قراري، هناك حافز آخر جعلني استمر وهو اللاعبين، ما يحدث يجب أن يبقى داخل إطار العائلة الواحدة، والموضوع انتهى تماماً".

وأضاف:" أنا مدرب كرة قدم، والمشاكل التي نواجهها هناك أشخاص مسؤولين عن حلها ولست أنا، لا نمثل نادي الوحدة فقط ولكن الدوري السعودي أيضاً".

وتابع:" السوبر السعودي تجربة مهمة جداً بالنسبة لي وللفريق، مررنا بمرحلة صعبة منذ يناير الماضي بسبب الإصابات، ولدي ثقة في اللاعبين، حضرنا للقتال والاستمتاع بالتجربة، وجاهزون لخوض المواجهة".

وأكد دونيس أن الفريق سيفتقد غودوين حتى نهاية الموسم، إلى جانب المدافع أوسكار دوارتي للإصابة، والفريق يمتلك خبرة في مواجهة الفرق الكبيرة، مشيداً بإقامة بطولة السوبر السعودي في أبوظبي والتنظيم الجيد في العاصمة الإماراتية.

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