كأس السوبر السعودي لكرة القدم تنطلق غداً في أبوظبي بمشاركة 4 فرق

المصدر: وام

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تستضيف العاصمة أبوظبي غدا منافسات كأس السوبر السعودي لكرة القدم، والذي يقام بنسخته الجديدة بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى خارج المملكة العربية السعودية، حيث أقيمت النسخة الأولى من هذا النظام، العام الماضي في المملكة، وتوج به فريق الاتحاد على حساب الفيحاء.

وتقام منافسات البطولة بمشاركة كل من فرق الاتحاد والنصر والهلال والوحدة، حيث تستضيف أبوظبي الحدث لأول مرة في وجهة عربية بموجب اتفاقية شراكة بين الاتحاد السعودي لكرة القدم، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وأكملت فرق كأس السوبر وصولها مساء أمس السبت إلى أبوظبي، استعداداً لمباراتي نصف النهائي، حيث يلتقي الاتحاد مع الوحدة، الساعة 8 مساء على استاد آل نهيان، والهلال مع النصر على استاد محمد بن زايد الساعة 10:30 مساء على استاد محمد بن زايد، فيما تقام المباراة النهائية والتي تجمع الفائزين من المباراتين على استاد محمد بن زايد الخميس المقبل.

وانطلقت كأس السوبر السعودي لأول مرة عام 2013 عندما التقى الفتح بطل دوري المحترفين مع الاتحاد بطل كأس خادم الحرمين الشريفين في مكة المكرمة، وفاز وقتها الفتح بنتيجة 3-2 متوجاً بلقب النسخة الأولى.

وفي العالم التالي 2014 التقى النصر بطل الدوري مع الشباب بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض، وحسم الشباب اللقب بركلات الترجيح.

وكانت كأس السوبر السعودي على موعد مع حدث جديد للكرة السعودية بإقامة المباراة خارج حدود المملكة، حيث أقيمت على ملعب لوفتس رود في العاصمة البريطانية، لندن وجمعت النصر بطل الدوري مع الهلال بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، وفاز الهلال 1-0 ليتوج بأول ألقابه في السوبر.

وعادت "كأس السوبر" إلى العاصمة البريطانية مجدداً في العام التالي 2016 حيث احتضن ملعب كرافين كوتاج في لندن المباراة التي جمعت الأهلي بطل الدوري مع الهلال بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، وقد توج الأهلي بلقبه الأول في البطولة بعد الفوز بركلات الترجيح.

وفي عام 2018 عادت بطولة كأس السوبر السعودي بعد توقفها لمدة عام، وفي هذه النسخة احتضن ملعب لوفتس رود في لندن المباراة للمرة الثانية والتي جمعت الهلال بطل الدوري مع الاتحاد بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، وفاز الهلال 2-1 ليتوج بلقبه الثاني.

وعادت كأس السوبر السعودي إلى المملكة حيث أقيمت نسخة 2019 في جدة وتحديداً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، وجمعت النصر بطل الدوري مع التعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، وفاز النصر بركلات الترجيح ليتوج بأول ألقابه في السوبر.

وعاد النصر ليحقق ثاني ألقابه في النسخة التالية "2020" بعد فوزه على الهلال بثلاثية نظيفة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض، قبل أن يعود الهلال ليحصد ثالث ألقابه وذلك في نسخة 2021 التي أقيمت بالرياض وجمعته مع الفيصلي، حيث حسم الهلال اللقاء بالفوز بركلات الترجيح في آخر نسخة تقام بالنظام القديم من مباراة واحدة وبمشاركة بطلي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وانطلاقًا من نسخة 2022 تم استحداث النظام الجديد لكأس السوبر السعودي بمشاركة 4 أندية هي بطلا الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين، ووصيف كلا البطولتين، حيث أقيمت النسخة الأولى من كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد العام الماضي بمشاركة 4 أندية هي الهلال بطل الدوري، والفيحاء بطل كأس الملك، والاتحاد والنصر ثاني وثالث الدوري، نظرًا لتكرار تواجد الهلال في البطولتين حيث كان وصيفًا لبطل كأس الملك.

وحقق الاتحاد اللقب العام الماضي بفوزه على النصر في نصف النهائي 3-1 قبل الفوز على الفيحاء في المباراة النهائية 2-0 ليحصد لقبه الأول في السوبر السعودي.

وإجمالاً، يعد الهلال أكثر الفرق تتويجا بلقب كأس السوبر السعودي “3 مرات” وذلك في نسخ 2015، 2018، 2021، يليه النصر مرتين في نسختي 2019، 2020، ثم مرة واحدة لكل من الفتح 2013، والشباب 2014، والأهلي 2016، والاتحاد 2022.

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