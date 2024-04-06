"عدوى بنزيما" تطال المغربي حمد الله في الدوري السعودي

المصدر: وكالات

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انتقلت "عدوى" إهدار ركلات الجزاء من مهاجم اتحاد جدة، الفرنسي كريم بنزيما إلى زميله المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وخلال مباراة اتحاد جدة أمام التعاون (0-0) أمس الجمعة ضمن الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين، احتسب حكم المباراة الإسباني سيزار سوتو جرادو، ركلة جزاء لصالح "العميد" عند الدقيقة التاسعة، وانبرى لها حمد الله، لكن حارس التعاون مايلسون دوس سانتوس تصدى للركلة ببراعة.

وتعد هذه الركلة هي الأولى التي يضيعها حمد الله منذ انضمامه إلى صفوف الاتحاد، حيث سدد 18 ركلة بقميص "العميد" نجح في تسجيلها جميعها.

وكان حمد الله قد نفذ ركلة الجزاء عوضا عن بنزيما، الذي أهدر أربع ركلات جزاء هذا الموسم مع اتحاد جدة.

وإجمالا، أهدر بنزيما 12 ركلة جزاء في مسيرته الكروية بواقع أربع مع الاتحاد و ثلاث مع منتخب فرنسا و خمس ركلات خلال مشواره بقميص ريال مدريد الإسباني.

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