الأهلي المصري يكشف آخر تطورات حالة حسين الشحات بعد إصابة مخيفة بالرأس

المصدر: البيان

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كشف الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي عن اخر تطورات حالة لاعبه حسين الشحات بعد تعرّضه لضربة قوية على رأسه، خلال فوز فريقه على سيمبا التنزاني (2-0)، الجمعة في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم.

وكتب الأهلي في موقعه الرسمي: "نقل حسين الشحات للمستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية، للاطمئنان على صحته، عقب نهاية مباراة سيمبا".

وفضل مسئولو الأهلي نقل الشحات إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج والاطمئنان على حالته وإجراء الأشعة اللازمة لمعرفة حالته الطبية، كإجراء احترازي خشية من تعرض اللاعب للارتجاج بعد الارتطام مع لاعب سيمبا.

وتأهل فريق الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني بهدفين نظيفين في المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة باستاد القاهرة في إياب دور الثمانية للبطولة الإفريقية.

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة التنزانية دار السلام قد انتهت بفوز الأهلي 1- 0، أحرزه أحمد نبيل كوكا.

وينتظر الأهلي الفائز من مباراة مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي فى إياب ربع نهائي دوري الأبطال

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