للمرة الـ20.. الأهلي المصري يتأهل لنصف نهائي أبطال إفريقيا

المصدر: أ ف ب

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تأهل الأهلي المصري، حامل اللقب، إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة العشرين في تاريخه، بعدما كرر فوزه على ضيفه سيمبا التنزاني بهدفين نظيفين، أمس، على ملعب القاهرة الدولي في إياب الدور ربع النهائي.

وكان الأهلي قد فاز ذهاباً بهدف نظيف بالعاصمة دار السلام. وسجل هدفي فوز الأهلي عمرو السولية (48) والبديل محمود عبد المنعم «كهربا» (90+10)، ليضرب الأهلي موعداً في نصف النهائي مع الفائز من بيترواتلتيكو الأنغولي وتي بي مازيمبي الأنغولي، علماً أنّ مواجهة الذهاب بينهما انتهت بالتعادل السلبي بمدينة لوبومباتشي.

جاءت بداية المباراة هادئة، في حين انحصر اللعب في وسط الملعب، نظراً للكثافة العددية من كلا الفريقين، مع أفضلية الاستحواذ والسيطرة للاعبي سيمبا.

عاب لاعبي الأهلي البطء الشديد في بناء الهجمة، وسوء التمرير مع الاعتماد على التمريرات الطولية خلف دفاع سيمبا، ومن إحداها سجل الفرنسي أنتوني موديست هدف التقدم لأصحاب الأرض (22)، ألغاه حكم المباراة بداعي التسلل عقب العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر).

ومع مرور الوقت، زاد ضغط الضيوف وسط حالة من الارتباك في دفاع الأهلي، وشهدت الدقيقة 35 أخطر فرصة لسيمبا، بعدما سدد البوروندي سعيدى نتيبازونكيا من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس مصطفى شوبير، وارتدت للخالي من الرقابة الزامبي كلاتوس شاما، حوَّلها عرضية، ثمّ سددها المالي بابكر سار مباشرة، وأبعدها شوبير مجدداً بقدمه وشتتها الدفاع.

ومن أول هجمة منظمة للأهلي (48)، مرر المغربي رضا سليم الكرة عرضية من ناحية اليسار، مهدها موديست للقادم من الخلف السولية الذي سددها مباشرة من داخل منطقة الجزاء ارتدت من العارضة داخل الشباك على يمين الحارس المغربي أيوب لكرد.

وشكَّلت اختراقات التونسي علي معلول وسليم ناحية اليسار خطورة على دفاع سيمبا، وتعددت تمريراتهما العرضية فلم يستغلها موديست ولا حسين الشحات، وكاد أيوب لكرد يكلف فريقه هدفاً ثانياً (80)، بعدما أخطأ في التمرير خارج منطقة الجزاء، حيث وصلت الكرة لسليم الذي سددها في المرمى الخالي، اصطدمت بمدافع سيمبا، وسيطر عليها لكرد قبل أن تسكن شباكه.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت الضائع احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للأهلي إثر تعرض الشحات للعرقلة، فانبرى لها كهربا، وسددها على يسار على يسار لكرد.

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