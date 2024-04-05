تركي آل الشيخ يكشف مفاجآت بشأن إقامة قمة الدوري المصري في السعودية

المصدر: وكالات

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كشف رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن عدة مفاجآت بشأن المحاولات التي كانت تجري لإقامة قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك في السعودية.

وأعلن في وقت سابق عن عرض لإقامة مباراتي قمة الدوري المصري بين الأهلي حامل اللقب، وغريمه الزمالك ضمن بطولة الدوري المحلي في السعودية، ورحب الأهلي بالفكرة بينما أكد المتحدث باسم الزمالك، أحمد سالم، أن الفريق الأبيض لن يواجه الأهلي في السعودية.

ولكن آل الشيخ أكد أن السعودية لم تعلن أبدا بشكل علني عن نيتها استضافة قمة الأهلي والزماك وأن التسريبات جاءت من المسؤولين في مصر.

وتابع "في البداية، نهائي كأس مصر (بين الأهلي والزمالك الذي أقيم في السعودية في 8 مارس الماضي) خرج بشكل ناجح، وليس فقط من الناحية المالية، لكنها كانت فرصة إيجابية للتقارب بين الشعوب".

وأردف "تدخلت من أجل دخول أدوات التشجيع في نهائي الكأس، ولم نسمح بدخول تيفو الأهلي، لأنه حمل تجاوزات ضد المنافس واتحاد الكرة".

ولفت المستشار السعودي "بعد نهائي كأس مصر، اجتمعت بالمسؤولين في مصر، واقترحنا استضافة قمة الأهلي والزمالك بالدوري، وقدمنا عرضنا، ثم قبل أسبوع أبلغوني أن الأمور تسير بشكل جيد، وتم تحديد موعد المباراتين في أبريل ويونيو".

وأشار "وصلتني بعد ذلك موافقة الأهلي، رغم أنني كنت أتوقع صعوبة موافقة الأحمر بسبب ارتباطاته الإفريقية، وكنا نحاول توفير كافة السبل له مثل طائرة خاصة كي لا يتأثر الفريق سلبا".

واستدرك "تواصلت مع (عضو الفيفا) هاني أبو ريدة لمعرفة قانونية نقل مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (حال عبوره ربع النهائي) بالرياض مقابل مبلغ مالي للمنافس، لتوفير الوقت على الأهلي بعد خوض القمة أمام الزمالك في 15 أبريل، لكنه أخبرني أن الأمر يبدو مستحيلا".

وأوضح آل الشيخ "بعد ذلك اكتشفنا وجود مشكلة أخرى، وهي أن المادة 71 تحظر نقل المباريات من قارة إلى أخرى، وتم من قبل رفض الفيفا خوض لقاء برشلونة وجيرونا بأمريكا، إلا في حالات معينة وبموافقة الفيفا".

وأضاف "حاولنا تخصيص جزء من مكافأة القمة إلى بقية فرق الدوري المصري والحصول على موافقة الاتحاد الدولي، وتواصلت مع مسؤول بالفيفا وأبلغني أن الموافقة لن تتعدى نسبة 10 بالمئة".

وزاد آل الشيخ "الزمالك وافق قبل موافقة الأهلي مقابل الحصول على مليون دولار للمباراتين، بجانب متطلبات الإقامة وغيرها، وبالتالي ليس من الصواب أن يخرج البعض ويدعي البطولة، فالزمالك لم يتحدث بشأن التحكيم".

وكشف "الفيفا لم يرد حتى الآن، لكننا أبلغنا الجانب المصري منذ يومين، أن الفكرة باتت صعبة، ولا شك أننا نرحب بكل المباريات المصرية للأندية والمنتخبات في أي وقت، وأتمنى عودة السوبر المصري السعودي مرة أخرى، وهو ما نتناقش فيه الآن مع الشركة المتحدة".

وشدد "لم أقم بزيارة مصر منذ فترة طويلة، فهل لا تزال صورتي في مقر الزمالك كما هي؟ إذا كانت موجودة فأنا أتمنى إزالتها".

وأوضح "ومع كامل احترامي، يجب محاسبة الشخص الذي صرح مثل هذه التصريحات المضروبة (اعتذار الزمالك عن لعب القمة في السعودية)".

وكان المتحدث باسم الزمالك، أحمد سالم، قد قال عبر حسابه في موقع "فيسبوك" أمس الخميس: "الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سيتواجد في ستاد القاهرة يوم 15 أبريل لمقابلة فريق الأهلي وفقا لجدول مباريات مسابقة الدوري العام".

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