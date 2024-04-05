رسمياً.. تغيير مسمى كأس السوبر السعودي 2024

المصدر: وكالات

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قام الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلا في شركة الوسائل (إس إم سي) اتفاقية مع شركة الدرعية يتم بموجبها اعتماد مسمى كأس الدرعية للسوبر السعودي لنسخة هذا العام.

وتقام بطولة السوبر السعودي في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل الحالي بمشاركة أندية الاتحاد والهلال والنصر والوحدة.

وأكد اتحاد الكرة السعودي عبر موقعه الألكتروني الرسمي، أن هذه الخطوة تعكس الجهود الحثيثة بين الجهات الحكومية في تطوير الشراكات التي ترفع من مستوى التنافسية الاستثمارية وتعزز خطواتها في دعم توجهات المملكة.

من جانبه، قال ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، إن الاتفاقية تأتي امتدادا لجهود الاتحاد السعودي في خلق الفرص التسويقية وأدواتها، والتي ستساهم هذه المرة في دعم واحدة من أهم الوجهات في المملكة، وذلك من أجل مواكبة جهود الدولة في فتح مسارات ترويجية جديدة لها.

وأضاف المسحل: "إن هذا يسهم في التعريف بمزايا المملكة التاريخية والثقافية والسياحية التنافسية التي تحظى بها وحجم الدعم والتطور الكبير الذي يتحقق فيها، وذلك وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالإضافة للاستفادة من الجوانب والفرص الاستثمارية لرفع مداخيل الاتحاد السعودي لكرة القدم".

وصرح جيري انزيريلو، الرئيس التنفيذي لشركة الدرعية، بأن هذه الاتفاقية تمثل فرصة مميزة للاستفادة من النشاط والمسار الترويجي في المملكة من خلال المجال الرياضي وما يحظى به من اهتمام جماهيري كبير نتيجة اكتسابه أهم المزايا الترويجية من لاعبين عالميين وتنافسية كبيرة عالميا، والحراك والتطور الكبير في مسار كرة القدم السعودية.

وأضاف انزيريلو "ينبغي استغلال ذلك في تسليط الضوء على الوجهة السياحية الأولى عالميا للتراث والثقافة في المملكة بامتدادها التاريخي ودورها الريادي، وذلك من أجل تنفيذ مشاريع مستدامة في عناصرها التي تنبع من التراث والأصالة، وتقدم أسلوب حياة جديد لساكنيها إضافة إلى تحقيق التطلعات المشتركة في دعم تبادل الخبرات وتطويرها في نقل صورة جاذبة للدرعية من خلال الرياضة السعودية".

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