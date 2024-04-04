تصنيف «فيفا».. المغرب الأول عربيًا وقفزة لمنتخب فلسطين

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس التصنيف العالمي للمنتخبات لشهر أبريل الجاري، وذلك بعد 174 مباراة دولية في مارس الماضي.

وظل منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم الأخيرة 2022 في الصدارة خلفه وصيفه المنتخب الفرنسي، بينما صعد منتخب بلجيكا للمركز الثالث، وتراجع منتخب إنجلترا للمركز الرابع.

واحتفظ منتخب البرازيل بالمركز الخامس بينما قفزت البرتغال خطوة للأمام بالتواجد في المركز السادس لتأخذ مكان منتخب هولندا الذي تراجع للمركز السابع، كما استمرت منتخبات إسبانيا وإيطاليا وكرواتيا في المراكز الثامن والتاسع والعاشر على التوالي.

وأشار (فيفا) في بيانه إلى أن منتخب إندونيسيا حقق أفضل قفزة بتقدمه ثمانية مراكز وجمع أكبر عدد من النقاط بـ 30.04 نقطة، ونوه أيضا إلى أن منتخب جزر القمر حقق أفضل تصنيف له بتواجده في المركز 117.

ورغم تراجعه خطوة للوراء بقي منتخب المغرب الأول عربيا وأفريقيا بتواجده في المركز الثالث عشر، يليه السنغال ف المركز 17 ثم نيجيريا (30) ومصر (37) وكوت ديفوار (38).

وعلى المستوى العربي جاء منتخب قطر الفائز بكأس أمم آسيا 2024 في المركز الثاني ورقم 34 عالميا، يليه مصر (37)، تونس (41)، الجزائر (43)، السعودية (53)، العراق (58)، الإمارات (67)، الأردن (71)، سلطنة عمان (77)، البحرين (80)، سوريا (89).

وقفز منتخب فلسطين 4 خطوات للأمام ليتواجد في المركز (93)، ليحقق ثاني أفضل قفزة عربية، متساويا مع جزر القمر.

وخارج أول 100 منتخب تواجد أيضا موريتانيا (105)، وليبيا (114) بعدما حققت أفضل قفزة عربية بالتقدم 6 مراكز، وجزر القمر (117)، ولبنان (120)، السودان (127)، الكويت (139)، واليمن (156)، والصومال (199).

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