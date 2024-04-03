قرار «فيفا» يحسم مصير إقامة القمة المصرية بالسعودية

المصدر: البيان

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كشف خبير اللوائح المصري نصر عزام، عن مفاجأة بشأن إقامة مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري، بالمملكة العربية السعودية.

وكتب عزام عبر حسابه بمنصة "فيس بوك": "لا يوجد قرار رسمي أو لائحة من فيفا تمنع إقامة مباريات الدوري المحلي خارجيًا، على الرغم من صدور توصية لجنة أصحاب المصالح بفيفا بمنع إقامة مباريات الدوري المحلي خارجيًا، وقد تكون مباراة الزمالك والأهلي هي أول مباراة لدوري محلي تقام خارجيًا على مستوى العالم".

وتابع: "لم ينجح حتى الآن الدوري الإسباني في إقامة مباريات من الدوري بأمريكا في ضوء اتفاقه مع إحدى الشركات الأمريكية، بسبب رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة اللاعبين المحترفين بإسبانيا إقامة مباريات الدوري خارج إسبانيا، وصدور أحكام من المحاكم الاسبانية برفض إقامة تلك المباريات خارج إسبانيا وما زالت القضية منظورة أمام المحكمة العليا بعد اعتراض لاليجا".

أكمل: "سيتضح خلال الفترة القادمة في ظل رغبة فيفا سابقًا بعدم إقامة مباريات الدوريات خارجيًا، وإذا يمكن أن ترفض فيفا إقامة المباراة خارجيًا، أو تترك الأمر للاتحادين المصري والسعودي لكرة القدم لاتخاذ القرار في هذا الشأن، وإذا سيكون هناك أي قرارات أو أحكام قضائية في مصر بمنع إقامة مباراة الزمالك والأهلي خارج مصر، مثلما حدث في إسبانيا".

وأضاف: "كان تراجع فيفا عن إصدار لائحة منع إقامة مباريات الدوريات المحلية خارجيًا، جاء بعد وجود دعوى أمام المحاكم الأمريكية ضد فيفا لمخالفة قانون منع الاحتكار بأمريكا، واحتمالية صدور قرار ضد فيفا، وهو الأمر المماثل لما حدث بخصوص دوري السوبر ليج في أوروبا، عند إصدار محكمة العدل الأوروبية لقرارها، بخصوص مخالفة فيفا ويويفا للقوانين الأوربية المتعلقة بالمنافسة".

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