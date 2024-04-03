رونالدو يقترب من خطف إنجاز حمد الله بالدوري السعودي

المصدر: البيان

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واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، توهجه مع فريقه السعودي، وقاده لتحقيق فوز عريض على حساب مضيفه أبها بنتيجة 0/8، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر الدوري السعودي.

ووقع كريستيانو رونالدو على "هاتريك" لفريقه بالدقائق 11 و21 و42، ليؤمن صدارته لقائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 29 هدفًا، مبتعدًا بفارق 7 أهداف عن مهاجم الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

واقترب كريستيانو رونالدو من انتزاع الإنجاز الفريد الذي حققه المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم اتحاد جدة، كونه يعد أكثر من سجل في موسم واحد بالدوري السعودي للمحترفين (2019/2018) مع فريقه السابق النصر، بواقع 34 هدفًا.

وأصبح كريستيانو رونالدو بحاجة إلى تسجيل 6 أهداف خلال الـ 8 جولات المتبقية من عمر الدوري السعودي، ليخطف هذا الإنجاز من حمد الله.

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