استقالة البدري من تدريب الزوراء العراقي والنادي يستقر على بديله

المصدر: البيان

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أعلن نادي الزوراء العراقي، قبول الاستقالة التي تقدم بها المدير الفني المصري حسام البدري من منصبه.

وأشار نادي الزوراء، عبر بيان رسمي مساء أمس الثلاثاء، إلى أن الجهاز الفني الذي سيقود فريقه لنهاية الموسم الجاري، سيكون على رأسه عصام حمد كمدرب وسيساعده كل من حسين عبد الواحد وهشام محمد فيما سيكون علاء كاطع مدربا للحراس.

وكان البدري، اعتذر لإدارة الزوراء العراقي عن عدم الاستمرار في منصبه لظروف خاصة، متمنيا التوفيق للفريق.

وسقط الزوراء في فخ التعادل السلبي أمام النجف مساء الإثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري نجوم العراق.

ومن المقرر أن يستضيف الزوراء منافسه الكهرباء مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل الزوراء المركز السادس بجدول ترتيب الدوري العراقي، برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن الطلبة صاحب المركز الخامس.

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