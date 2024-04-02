لأول مرة تلعب مباريات بالدوري المصري خارج مصر.. تحديد ملعبي قمة الأهلي والزمالك في السعودية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إقامة مباراتي القمة بالدوري المصري بين الأهلي والزمالك، في المملكة العربية السعودية، بقيادة طاقم تحكيم مصري.

ورحب الأهلي والزمالك بفكرة إقامة مباراتي قمة الدوري في السعودية، بعد اقتراح من رابطة الأندية المصرية، وسيحصل الناديين على عائد مالي كبير نظير استضافة المملكة للمباراتين، وتم الاتفاق على توزيع العوائد المالية على أندية الدوري المصري، وعدم اقتصاره على القطبين فقط، باعتبار أن مباراتي القمة تسويق للمسابقة ككل.

وتحدد 15 أبريل المقبل موعدًا لمباراة الأهلي والزمالك، المؤجلة من الجولة العاشرة بالدوري المصري، بينما تقام مباراة الدور الثاني، يوم 25 يونيو المقبل.

وعلم «البيان»، أن مباراة الدور الأول ستقام على ملعب الأول بارك في الرياض، على أن تقام مباراة الدور الثاني على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

وتعد هذه المرة الأولى تاريخيًا، التي تقام فيها مباريات بالدوري المصري خارج مصر، وجاء الاتفاق على إقامتها بالسعودية، على خطى لعب نهائي كأس مصر هناك، لعوامل تسويقية، ما يعود على الأندية المصرية بعوائد مالية كبيرة.

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