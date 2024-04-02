بنزيما «المتخاذل».. جماهير اتحاد جدة تطالب بطرد النجم الفرنسي

المصدر: البيان

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شنت جماهير اتحاد جدة السعودي، هجوما لاذعاً على الفرنسي كريم بنزيما نجم وقائد الفريق الملقب العميد، بسبب إهداره العديد من الفرص السهلة خلال مواجهة الأهلي السعودي، ومواصلة خذلان الجماهير خلال الموسم الحالي.

وكان أهلي جدة فاز على الاتحاد بهدف دون رد، مساء أمس الإثنين على ملعب الجوهرة المشعة، ونجح الأهلي في تأمين مركزه الثالث بالدوري السعودي، برصيد 51 نقطة، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 46 نقطة في المركز الرابع.

وجاءت ردود أفعال جماهير الاتحاد بعد المباراة سلبية للغاية صوب بنزيما، مطالبة عبر منصات التواصل الاجتماعي برحيل النجم الفرنسي عن صفوف فريقها، وشددت على أن نتيجة الخسارة يتحملها بنزيما بالاشتراك مع المغربي عبد الرزاق حمد الله، بسبب إهدارهما للعديد من الفرص.

وأكدت جماهير الاتحاد السعودي في تعليقاتها، أن بعض اللاعبين وعلى رأسهم بنزيما، خذلوا الجماهير هذا الموسم، وتسببوا في إهدار العديد من النقاط السهلة.

الجدير بالذكر أن بنزيما انتقل إلى صفوف الاتحاد السعودي الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع ريال مدريد.

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