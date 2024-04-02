الدوري السعودي.. رقم سلبي غير مسبوق لاتحاد جدة

المصدر: البيان

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ألحق الأهلي السعودي، رقمًا سلبيًا غير مسبوق بغريمه الاتحاد، بعد الفوز عليه (1-0) مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر الدوري السعودي، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت بها مباراة الذهاب لصالح الأهلي.

وعزز الأهلي، وجوده في المركز الثالث، بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 46 نقطة، في المركز الرابع.

ومنحت هذه النتيجة رقمًا سلبيُا للاتحاد، لأول مرة منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي، موسم 2008/2007، وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فهي المرة الأولى التي يخسر فيها حامل اللقب، أمام فريق صاعد من دوري الدرجة الأولى، ذهابًا وإيابًا.

وكان الأهلي السعودي شارك الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى "دوري يلو"، بعد هبوطه من دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه، الموسم قبل الماضي.

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