نيمار يفاجئ الهلال السعودي ويُحدد موعد انتقاله إلى سانتوس البرازيلي

المصدر: البيان

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في مفاجأة غير سارة للهلال السعودي كشف برنامج "الشرينغيتو" الإسباني، عن أن النجم البرازيلي نيمار جونيور، لاعب نادي الهلال، قد حدد موعد عودته إلى ناديه الأم سانتوس البرازيلي.

ونشر الشرينغيتو عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، خبرًا يؤكد فيه على أن نيمار كان في غرفة تبديل الملابس لفريق سانتوس، قبل مباراة بالميراس.

وأضاف البرنامج أن نيمار أخبر لاعبي سانتوس ومسؤوليه، أنه سيعود عام 2025 إلى النادي.

يذكر أن نيمار بدأ مسيرته الاحترافية مع سانتوس، قبل أن يرحل عنه في صيف 2013 صوب برشلونة ومنه إلى باريس سان جيرمان عام 2017 في صفقة تاريخية.

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