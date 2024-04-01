رونالدو لاعب الشهر للمرة الرابعة في الدوري السعودي

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

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واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي تألقه وحصده لجوائز التميز في الدوري السعودي بفوزه بجائزة أفضل لاعب في ِشهر مارس في الدوري السعودي "دوري روشن" وذلك وفقاً لحساب "دوري روشن السعودي" على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، الذي كشف فيه عن جوائز شهر مارس للأفضل، بعد انتهاء الجولة 25 ضمن منافسات الدوري.

رباعية التفوق

وبفوزه بجائزة شهر مارس يكون كريستيانو رونالدو قد حقق رباعية التميز

4 مرات هذا الموسم وذلك في أغسطس، سبتمبر، ديسمبر ومارس الماضي. فضلا عن تصدره لقائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 هدفاً، بعد مرور 25 جولة.

القائمة كاملة

فيما جاءت قائمة جوائز التميز لشهر مارس في الدوري السعودي للمحترفين على النحو التالي:

• أحمد الغامدي لاعب نادي الاتحاد " جائزة أفضل لاعب واعد"

• مايلسون سانتوس حارس مرمى نادي الاتحاد " جائزة القفاز الأفضل لأفضل حارس مرمى ".

• البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال " جائزة أفضل مدرب لشهر مارس" للمرة الخامسة على التوالي.

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