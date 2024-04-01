منظمة مكافحة المنشطات المصرية ترد على ما تداول حول إيجابية عينة رمضان صبحي

المصدر: البيان

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أصدرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" بيانًا رسميًا، بعد الجدل الذي أثير حول رمضان صبحي لاعب بيراميدز المصري، وإعلان جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري إيجابية عينة اللاعب.

وجاء نص البيان كالتالي:

في إطار حرص المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، على توضيح الأمور المهمة أمام الجميع، وبعد ملاحظة انتشار حالة من الجدل والمعلومات المغلوطة بشأن ما يتعلق بقضايا مكافحة المنشطات، ومنعًا للاجتهادات غير الصحيحة المتداولة حاليًا، تؤكد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات على عدد من النقاط الهامة، على النحو التالي:

أولاً: لا يجوز أن تصدر بيانات أو تعليقات على أي أحداث تخص مكافحة المنشطات أو استخدام الشعار الخاص بالمنظمة إلا من خلال المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، حتى لا تصدر بيانات خاطئة تتسبب في حدوث جدل وتضر بالرياضيين والرياضة المصرية، ومن يُخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة.

ثانيًا: لا تقوم المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بنشر أي تعليقات أو تصريحات أو نشر الإجراءات التي تقوم بها، وذلك طبقًا للمعيار الدولي للخصوصية والحفاظ علي سرية المعلومات (ISPPPI).

ثالثًا: من حق المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وطبقًا للكود الدولي والمعايير الدولية أن تتواجد في جميع البطولات والمنافسات في جميع الرياضات سواء كانت فردية أو جماعية لسحب عينات الكشف عن المنشطات، كما يحق للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أن تسحب عينات من أي رياضي في الرياضات الفردية أو الجماعية في أي وقت وأي مكان خارج المنافسة دون إخطار مسبق (في المنزل - النادي - المعسكر - التدريب - إلخ) حسب الخطة الموضوعة من قبل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات طبقًا للمعيار الدولي للاختبارات والتحريات (ISTI).

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