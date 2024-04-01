الزمالك يهزم فيوتشر في الدقائق الأخيرة في ذهاب دور الثمانية بالكونفيدرالية الأفريقية

المصدر: د ب ا

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فاز الزمالك المصري على مواطنه ومضيفه مودرن فيوتشر 2 /1، الأحد، في ذهاب دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).

وتقدم مودرن فيوتشر في الدقيقة 35 عن طريق علي ياسر، وأدرك حمزة المثلوثي التعادل للزمالك في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

و جاء الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 88 وسجله أحمد مصطفى زيزو من ضربة جزاء.

وتقام مباراة الإياب في ستاد القاهرة يوم السابع من أبريل المقبل.

وسيواجه الفائز من تلك المباراة، الفائز من مواجهة الملعب المالي ودريمز الغاني، والتي انتهت مباراة الذهاب منها على أرض الفريق المالي بفوز دريمز 2 /1، في وقت سابق من اليوم الأحد.

وبدأت المباراة بضغط من جانب مودرن فيوتشر، حيث ردت عارضة الحارس محمد عواد ضربة رأس من محمد فاروق في الدقيقة الثالثة، في أول تهديد حقيقي في المباراة.

وأهدر يوسف أوباما مهاجم الزمالك انفرادا صريحا بمرمى مودرن فيوتشر في الدقيقة الثامنة، حينما سدد كرة بعيدة عن مرمى محمود عبد الرحيم جنش.

وتبادل الفريقان المحاولات فيما بينهما في ربع الساعة الأولى من المباراة، قبل أن ينحصر اللعب في وسط الملعب، وتقل الهجمات على المرميين.

وفي الدقيقة 36 سجل مودرن فيوتشر هدفه الأول عن طريق علي ياسر، الذي تلقى تمريرة من محمد فاروق داخل منطقة الجزاء، ليسددها أرضية وتسكن شباك عواد.

واضطر البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك إلى إجراء تبديل اضطراري بخروج يوسف أوباما ونزول أحمد مصطفى زيزو في الدقيقة 39.

وأصبح الزمالك أكثر نشاطا على المستوى الهجومي بعد نزول زيزو، وأسفر ذلك عن تسجيله هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق حمزة المثلوثي.

وجاء هدف الزمالك بعدما نفذ زيزو ضربة ركنية داخل منطقة الجزاء، ليوجهها المثلوثي بضربة رأس في الشباك، مسجلا هدف التعادل الذي أنتهى عليه الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول الزمالك تسجيل هدف التقدم، لكنه قوبل بدفاع قوي من مودرن فيوتشر، الذي حاول هو الآخر مبادلة خصمه الهجمات، وهز شباك عواد مجددا.

وتصدى جنش، حارس مودرن فيوتشر، لفرصة خطيرة من الزمالك في الدقيقة 57، حيث تلقى زيزو تمريرة بعقب القدم من شيكابالا، ليصبح في حالة انفراد بمرمى جنش الذي تصدى لتسديدته ببراعة .

وأجرى جوميز تبديلين دفعة واحدة في الدقيقة 58، حيث دخل كل من سامسون أكينولا وسيف الدين الجزيري بدلا من ناصر منسي وشيكابالا على الترتيب.

وضغط الزمالك بقوة بعناصره الهجومية، فيما قدم مودرن فيوتشر أداء دفاعيا جيدا في مناطقه، في محاولة منه لإبعاد الخطورة عن مرمى جنش.

وواصل الزمالك ضغطه الهجومي، ونجح في الحصول على ضربة جزاء في الدقيقة 88 بعد عرقلة تعرض لها سيف الدين الجزيري من محمد ربيعة لاعب مودرن فيوتشر، لينجح زيزو في ترجمتها للهدف الثاني.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز الزمالك 2 /1.

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