"ديربي جدة" يخطف الأنظار في الدوري السعودي

المصدر: وكالات

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تنطلق غدا الاثنين منافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي للمحترفين بعد 48 ساعة فقط من نهاية الجولة الخامسة والعشرين والتي اختتمت مبارياتها مساء السبت.

وتشهد الجولة السادسة والعشرين مواجهات قوية على رأسها الديربي المرتقب بين الأهلي والاتحاد.

وتقام غدا الاثنين ثلاث مباريات لحساب الجولة 26 أبرزها الديربي المنتظر الذي يجمع الأهلي والاتحاد والذي يمثل منعطفًا مهمًا للفريقين المتنافسين على المركز الثالث.

وتعثر الأهلي أمام مضيفه الاتفاق بالتعادل 2 /2 فيما فاز الاتحاد على الفيحاء 3 /1 في الجولة الماضية، ليتقلص الفارق بينهما إلى نقطتين فقط، حيث يحل الأهلي ثالثًا برصيد 48 نقطة مقابل 46 نقطة للاتحاد.

وفي يوم الاثنين أيضا يلتقي الرائد مع الخليج، والحزم مع ضمك، حيث يسعى الرائد لمواصلة انطلاقته التي حقق خلالها سبع نقاط في آخر 3 مباريات ليتقدم للمركز 12 برصيد 27 نقطة.

في المقابل يبحث الخليج هو الآخر عن مواصلة تقدمه في جدول الترتيب حيث يحل عاشرًا برصيد 31 نقطة ولم يذق طعم الخسارة في آخر 5 جولات.

ويستقبل الحزم ضيفه ضمك في محاولة جديدة لتحقيق فوز غائب، إذ يقبع الفريق في قاع الترتيب برصيد 15 نقطة، فيما سيسعى ضمك لاستعادة الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين ليتراجع للمركز السابع برصيد 34 نقطة.

وتقام الثلاثاء 4 مباريات تجمع الهلال مع الأخدود، الطائي مع التعاون، أبها مع النصر والفيحاء مع الوحدة.

وسيكون الهلال على موعد مع فرصة تعزيز رقمه القياسي العالمي والتاريخي عندما يستقبل الأخدود بحثًا عن الفوز الـ31 على التوالي، وذلك للاقتراب خطوة جديدة من حسم اللقب حيث يتصدر جدول الترتيب بفارق 12 نقطة عن النصر أقرب ملاحقيه.

في المقابل يعاني الأخدود من سوء النتائج في الجولات الأخيرة إذ لم يحقق سوى نقطة وحيدة في آخر 5 مباريات ليتراجع إلى المركز 15 برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

ويستقبل أبها ضيفه النصر في مباراة يسعى من خلالها أصحاب الأرض للتمسك بأمل البقاء وتحقيق نتيجة إيجابية لاسيما وأن الفريق يحل في المركز 17 برصيد 22 نقطة.

في المقابل يدخل النصر اللقاء منتشيًا بفوزه الكبير على الطائي 5 /1 ويسعى لمواصلة الانتصارات للإبقاء على حظوظه في المنافسة إذ يملك 59 نقطة بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر.

ويستقبل الفيحاء ضيفه الوحدة في مباراة يرفع فيها الفريقان شعار لا بديل عن الفوز بعد الخسارة في الجولة الماضية ليتجمد رصيد الفيحاء عند 32 نقطة في المركز التاسع، فيما يحل الوحدة في المركز 13 برصيد 27 نقطة.

وتختتم منافسات الجولة يوم الأربعاء بإقامة مباراتين حيث يستقبل الشباب ضيفه الرياض فيما يحل الاتفاق ضيفًا على الفتح.

ويسعى الشباب لتجاوز خسارته أمام الهلال في الديربي وتحقيق فوز في ديربي آخر وذلك من أجل تحسين وضعه في جدول الترتيب إذ يحل في المركز 11 برصيد 28 نقطة.

في المقابل يبحث الرياض عن فوز غائب منذ 3 جولات ليتعقد موقفه في جدول الترتيب إذ يحل في المركز 14 برصيد 25 نقطة بفارق 3 نقاط عن الهبوط.

ويواجه الاتفاق ضيفه الفتح في مهمة استعادة الفوز بعد التعادل في آخر جولتين ليستقر الفريق في المركز السادس برصيد 36 نقطة، فيما استعاد الفتح ذاكرة الانتصارات بفوزه على الوحدة ليرتقي إلى المركز الثامن برصيد 34 نقطة.

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