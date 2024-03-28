الدوري السعودي يستأنف نشاطه بديربي الرياض.. ومواجهات نارية في صراع البقاء

المصدر: وكالات

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تعاود عجلة بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، الدوران من جديد بعد توقف قرابة أسبوعين بسبب الارتباطات الدولية.

وتنطلق منافسات المرحلة الـ 25 للبطولة غدًا الجمعة، حيث تجرى 5 لقاءات، فيلتقي الاتحاد مع الفيحاء، والاتفاق مع الأهلي، والتعاون مع الحزم، وضمك مع الخليج والأخدود مع الرائد.

ويسعى الاتحاد لمواصلة انتصاراته والاقتراب من المركز الثالث في ترتيب المسابقة، عندما يلتقي مع الفيحاء، صاحب النتائج المميزة في الجولات الأخيرة.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع حاليا برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط خلف الأهلي، صاحب المركز الثالث، بينما يحتل الفيحاء المركز الثامن برصيد 32 نقطة.

وفي الدمام، يحل الأهلي ضيفا على الاتفاق في قمة منتظرة يسعى من خلالها الفريق الضيف لاستعادة الانتصارات بعد الخسارة في المرحلة الماضية أمام النصر من أجل تعزيز موقعه في المركز الثالث، بينما يبحث الاتفاق عن مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في المركز السادس الذي ينفرد به برصيد 35 نقطة.

ويستقبل التعاون ضيفه الحزم بحثا عن فوز غائب منذ 3 مراحل، ليتراجع للمركز الخامس برصيد 40 نقطة، بينما لا يزال الحزم بلا فوز في آخر 8 جولات وهو ما تسبب في تعقد موقف الفريق القابع في ذيل الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق 9 نقاط خلف مراكز البقاء.

ويواجه ضمك ضيفه الخليج، حيث يرفع كلاهما شعار الفوز والذي غاب عنهما في المرحلة الماضية، علما بأن ضمك يحل سابعا برصيد 34 نقطة بينما يوجد الخليج في المركز العاشر برصيد 28 نقطة.

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