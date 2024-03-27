قطار المنتخبات العربية ينطلق بقوة نحو «حاسمة» مونديال 2026

المصدر: دبي- علي شدهان

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انطلق قطار المنتخبات العربية لكرة القدم بقوة نحو المرحلة الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك، بضمان 3 منتخبات من 12 منتخباً عربياً مشاركاً في تصفيات مونديال 2026، بعد تحقيق الفوز بجدارة في الجولة الرابعة من المرحلة الآسيوية الثانية، المؤهلة أيضاً إلى نهائيات كأس الأمم الآسيوية في السعودية 2027.

وحققت منتخبات الإمارات وقطر والعراق، العلامة الكاملة، 12 من 12 في الجولة الرابعة من المرحلة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي العالم 2026، وآسيا 2027، بعد فوز الأبيض على شقيقه اليمني بالثلاثة، والقطري على شقيقه الكويتي بهدفين لهدف، والعراقي على نظيره الفلبيني بالخمسة، لتضمن المنتخبات الثلاثة رسمياً، التأهل إلى المرحلة الحاسمة في طريق بلوغ نهائيات مونديال 2026، ودون التأثر سلباً بنتيجة مباريات الجولتين الأخيرتين من مشوار التصفيات.

حظوظ كبيرة

وفيما ضمنت منتخبات الإمارات وقطر والعراق، رسمياً التأهل إلى المرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، احتفظت منتخبات السعودية «10 نقاط»، والبحرين «9 نقاط»، وسوريا «7 نقاط»، وفلسطين «7 نقاط»، بحظوظ كبيرة جداً في اقتناص بطاقة التأهل، حيث يكفي الأخضر السعودي، نقطة وحيدة لبلوغ «حاسمة المونديال»، فيما يحتاج المنتخب السوري إلى «حسبة» من نوع آخر، تتمثل بتحديد قرار الاتحادين الدولي والآسيوي بعد إلغاء مباراة منتخبي اليابان وكوريا الشمالية في الجولة الرابعة من المرحلة الثانية، واحتمال إلغاء نتائج مباريات المنتخب الكوري الشمالي، ما يفتح الباب واسعاً أمام المنتخب السوري لبلوغ المرحلة الحاسمة دون الحاجة إلى النظر لنتائج مباريات الجولتين الأخيرتين، بينما يحتاج المنتخب الفلسطيني إلى نقطة واحدة، مع تعثر شقيقه اللبناني «2 نقطة»، بأي نتيجة في مباراتيه في الجولتين الأخيرتين.

4 نقاط

ويحتفظ المنتخب العُماني «9 نقاط»، بفرصة جيدة لبلوغ المرحلة الحاسمة لمونديال 2026، حيث تكفيه 4 نقاط من مباراتيه في الجولتين الأخيرين، دون النظر إلى نتائج منافسيه في مجموعته، فيما يحتاج المنتخب الأردني «7 نقاط»، إلى الفوز في أي من مباراتيه في الجولتين الأخيرتين، للمرور إلى المرحلة الحاسمة من مونديال 2026.

«حسبة مشروطة»

وفي ضوء نتائج الجولة الرابعة من المرحلة الثانية، دخلت منتخبات الكويت واليمن ولبنان، في «حسبة مشروطة» جداً لضمان المرور إلى المرحلة الحاسمة لمونديال 2026، حيث يحتاج المنتخب الكويتي «3 نقاط»، إلى الفوز على نظيريه الهندي والأفغاني في الجولتين الأخيرتين من المرحلة الثانية، وهي نفس «الحسبة المعقدة» بالنسبة للمنتخب اليمني «3 نقاط»، والذي عليه الفوز أولاً في الجولتين الأخيرتين، وانتظار خسارة شقيقه البحريني بعدد أهداف أكبر في ذات الجولتين، فيما يحتاج المنتخب اللبناني «2 نقطة»، إلى «حسبة» أبعد بكثير من كونها معقدة، حيث يشترط فوزه في الجولتين الأخيرتين، وانتظار خسارة شقيقه الفلسطيني في ذات الجولتين.

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