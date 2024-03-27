متجاهلاً محمد صلاح .. حسام حسن يكشف تأثر منتخب مصر بغياب 4 لاعبين

المصدر: البيان

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تُوج منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء، بلقب بطولة كأس عاصمة مصر «العاصمة الإدارية»، بعد الفوز على منتخب مصر بأر مقابل هدفين.

وأكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن المنتخب استفاد من بطولة كأس عاصمة مصر الدولية.

وقال حسام حسن، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «خرجنا ببعض الإيجابيات من البطولة، وهناك سلبيات سنعمل على علاجها»، وفقا للمصري اليوم.

وتحدث حسام حسن، عن اللاعبين الغائبين عن معسكر منتخب مصر، متجاهلًا محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب، قائلًا: «لازم نعرف في لاعيبة مهمة كانت ناقصة أمام كرواتيا، على رأسهم زيزو وإمام عاشور ومحمد الشناوي، ورمضان صبحي، وجود اللعيبة دي كان هيفرق معانا كتير وانشاء الله يكونوا جاهزين في المعسكر القادم».

كان محمد صلاح، اعتذر عن الانضمام لمعسكر منتخب مصر، لرغبته في استعادة مستواه الفني وتأكد من جاهزيته الفنية والبدنية، بعد تماثله للشفاء من الإصابة في العضلة الخلفية.

وتابع: «فيه لاعبين من الأساسيين كانوا غائبين عن مباراة كرواتيا، ولكن أطمنا على جميع اللاعبين، أنا عملت التغييرات دون النظر إلى النتيجة للحكم على مستوى جميع اللاعبين».

وتباينت آراء متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بعد الخسارة أمام كرواتيا حول أداء حسن، ففيما رأي البعض أن النتيجة كانت منتظرة، هاجم آخرون العميد.

وكتب أحد المتابعين على موقع «إكس»: «حسام حسن لا يصلح مدرب لمنتخب مصر ولا هجوم ولا دفاع.. خسرنا بسببه»، فيما اعرب متابعون آخرون عن رفضهم لفكرة انتقاد حسام حسن، معتبرين أنه من المبكر الحكم على تجربته.

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