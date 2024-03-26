هزم الفلبين بخماسية.. العراق إلى الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026

المصدر: دبي-علي شدهان

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تأهل منتخب العراق الأول لكرة القدم، إلى الدور الثالث الحاسم المؤهل إلى مونديال 2026، بعدما ألحق الهزيمة بمضيفه الفلبيني بخمسة أهداف دون رد في الجولة الرابعة للمجموعة الآسيوية السادسة، رافعا رصيده إلى النقطة 12 وبالعلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد المنتخب الفلبيني عند النقطة الوحيدة.

سجل خماسية أسود الرافدين، أيمن حسين "د14 من ركلة جزاء ود36"، وأمير العماري "د30"، وزيدان إقبال "د62"، وزيد تحسين "د77".

وإلى جانب العراق والفلبين، تضم المجموعة الآسيوية السادسة، إندونيسيا، صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط، قبل مباراته اليوم أمام مضيفه الفيتنامي، الذي يحتل المركز الثالث ب3 نقاط في لائحة ترتيب منتخبات المجموعة.

كما ضمن منتخب العراق التأهل رسميا إلى نهائيات كأس أمم آسيا في السعودية 2027.

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