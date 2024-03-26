منتخب فلسطين بـ 10 لاعبين يقتنص فوزًا مثيرًا من بنغلاديش بالتصفيات الآسيوية

المصدر: البيان

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اقتنص منتخب فلسطين، فوزًا مثيرًا، من مضيفه بنغلاديش، 0/1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ملوك باشوندهارا أرينا، بالجولة الرابعة من المجموعة التاسعة للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

كانت المباراة في طريقها للتعادل السلبي، حتى نجح اللاعب ميلاد تيرمانيني في اقتناص هدف فلسطين في الدقيقة 94، بعد رأسية من البديل إسلام البطران، وصلت إليه ووضعها في الشباك.

وسيطر لاعبو فلسطين على مجريات اللعب طوال أحداث اللقاء، وأهدروا العديد من الفرص بافتقادهم للمسة الأخيرة أمام مرمى بنجلاديش، وشهد اللقاء طرد لاعب منتخب فلسطين عميد محاجنة في الدقيقة 92، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، إذ تعمد إخراج لاعب بنغلاديش المصاب من أرضية الملعب بطريقة غير مناسبة استدعت إشهار البطاقة الثانية.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب فلسطين رصيده إلى 7 نقاط من 4 مباريات، في وصافة المجموعة التاسعة، بينما يتذيل منتخب بنغلاديش الترتيب بنقطتين، في حين يتصدر منتخب أستراليا المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما لبنان في المركز الثالث بنقطتين بالتساوي مع بنغلاديش.

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