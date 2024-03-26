هزيمة ثقيلة لمنتخب لبنان أمام أستراليا بالتصفيات الآسيوية المشتركة

المصدر: البيان

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ضمن المنتخب الأسترالي التأهل للدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، عقب فوزه على لبنان بخمسة أهداف دون رد، اليوم الثلاثاء.

وأقيمت المباراة في الجولة الرابعة من المجموعة التاسعة ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، وكأس آسيا 2027 في كانبيرا.

وضمن المنتخب الأسترالي بذلك أيضاً تأهله إلى كأس آسيا 2027.

وكان كريغ غودوين هو نجم المنتخب الأسترالي بتسجيله هدفين وصنعه لمثلهما.

وافتتح التسجيل كوسيني ينجي في الدقيقة الثانية قبل أن يضيف باسل جرادي لاعب لبنان الهدف الثاني لأستراليا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 47، ووقع عقب ذلك غودوين على الهدف الثالث في الدقيقة 48، قبل أن يضيف جون إيرديل الهدف الثالث في الدقيقة 68.

واختتم غودوين الخماسية بتسجيله الهدف الثاني له والخامس للمنتخب الأسترالي في الدقيقة 81.

وتصدرت أستراليا المجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية فيما تجمد رصيد لبنان عند نقطتين في المركز الثالث قبل مباراة بنجلادش ومنتخب فلسطين ضمن الجولة ذاتها.

ويتأهل الفريقان صاحبي المركزين الأول والثاني في تسع مجموعات بالمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية للمرحلة الثالثة والتي ستحدد المتأهلين عن القارة إلى كأس العالم 2026.

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