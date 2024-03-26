مولودية يتقدم خطوة نحو لقب الدوري الجزائري 

المصدر: الجزائر - رويترز

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تقدم مولودية الجزائري خطوة جديدة نحو لقب الدوري الجزائري لكرة القدم، بالفوز 1 - صفر على شبيبة الساورة ضمن الجولة 21 من المسابقة.

وشهدت المباراة عودة النجم يوسف بلايلي للمشاركة ضمن صفوف مولودية بعد انتهاء عقوبة إيقافه، التي فرضت عليه بتهمة سوء التصرف، وسجل اللاعب هدف الفوز للفريق في الدقيقة 29.

ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى 49 نقطة في الصدارة، بفارق 12 نقطة أمام أقرب ملاحقيه شباب قسنطينة صاحب المركز الثاني، بينما ظل شبيبة الساورة في المركز 11 وتجمد رصيده عند 27 نقطة.

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