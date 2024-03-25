مودرن فيوتشر يقرر نقل أحمد رفعت إلى مستشفى بالقاهرة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قرر مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر المصري، نقل أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من المستشفى التي يتواجد فيها بالإسكندرية لإحدى المستشفيات بالقاهرة.

وأكد مصدر بنادي مودرن فيوتشر، أنه تم الاتفاق بين إدارة النادي والمستشفى الذي سينتقل له أحمد رفعت على كافة الأمور الخاصة باستضافة اللاعب، وفي نفس الوقت تم التنسيق بين المستشفى الذي سينتقل له اللاعب وبين الذي يتواجد فيه أحمد رفعت حاليًا في الإسكندرية، وسيتم نقل اللاعب في سيارة إسعاف متكاملة.

وكان وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر قال، إن أحمد رفعت، تحسنت حالته بشكل ملحوظ وبدأ في استعادة وظائف جسمه، خاصة الرئة.

وأضاف دعبس، في تصريحات عبر قناة (أون تايم سبورتس 2): "هناك مشكلة فقط في الكلى، وننتظر نقله لأحد مستشفيات القاهرة، من أجل تكثيف العلاج في هذه النقطة".

وأشار إلى "وجوب توفير تأمين طبي من جانب الاتحاد المصري، من خلال تخصيص جزء من عقود اللاعبين لمثل هذه الوقائع".

وسقط رفعت أرضًا، يوم 11 مارس الجاري في استاد الإسكندرية، قبل نهاية لقاء فريقه مع الاتحاد، بعد توقف قلبه بشكل مفاجئ.

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