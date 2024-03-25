وفاة لاعب جزائري عمره 17 عامًا وفتح تحقيق عاجل

المصدر: البيان

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قدم وليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، التعازي لأسرة نادي نجم وادي الماء الجزائري، إثر وفاة وسيم جزار لاعب فريق 17 سنة.

وتوفي جزار بعد دخوله في غيبوبة لمدة أسبوع، بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها، خلال مشاركته في مباراة فريقه مع أمل مراونة.

وتعرض ابن مدينة باتنة لإصابة خطيرة على مستوى الرأس، بعد احتكاكه مع أحد مدافعي أمل مروانة، وسقوطه على الأرض بقوة، وفقد الوعي في لحظتها، وتم تحويله إلى العناية المركزة بمستشفى باتنة.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "ببالغ الحزن والأسى، تلقى السيد وليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، نبأ وفاة لاعب فريق نجم وادي الماء، لفئة أقل من 17 سنة، الشاب وسيم جزار".

وأضاف: "على إثر هذا المصاب الجلل، يتقدم رئيس الاتحاد باسمه وباسم أعضاء المكتب الفيدرالي، وأسرة كرة القدم الجزائرية، بأخلص التعازي وعبارات المواساة والدعوات لعائلة الفقيد ومحبيه، ولنادي نجم وادي الماء، داعين الله عز وجل أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".

وبحسب موقع "كورة" العربي، أكد مصدر بالاتحاد الجزائري، أن وفاة وسيم جزار، لن تمر مرور الكرام.

وتسببت الحادثة في الكثير من اللغط، بسبب عدم وجود سيارة إسعاف في المباراة، حيث نقل اللاعب على متن سيارة خاصة تابعة لأحد المسؤولين، دون مرافقة طبية.

وقال المصدر، أن الاتحاد الجزائري فتح تحقيقًا عاجلاً، وسينال المتخاذل عقوبة قاسية، وأضاف: "الاتحاد الجزائري وجه تعليمات صارمة لكل الرابطات، بعدم خوض أي مباراة دون حضور سيارة إسعاف وطبيب مختص، لكن هذه الشروط ضربت بعرض الحائط في تلك المباراة".

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