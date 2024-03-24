نطق الشهادة وتوفى صائماً.. كشف سبب وفاة لاعب كمال الأجسام المصري

المصدر: البيان

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أزمة قلبية مفاجئة أصابت لاعب كمال الأجسام أيمن مجدي ونُقل على إثرها إلى المستشفى في محاولة لإسعافه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة لحظة وصوله إلى المستشفى بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه حتى سيطرت حالة من الحزن على أهله وأصدقائه الذين باتوا يتسائلون عن سبب وفاة أيمن مجدي.

وبحسب تصريحات تلفزونية لوالد لاعب كمال الأجسام المصري فقد تحدث عن سبب وفاة أيمن مجدي الذي أصيب منذ نحو ثلاثة أشهر بمرض في القولون والمعدة وتدهورت حالته الصحية، وخضع لإجراء المنظار الذي كشف إصابته بقرحة شديدة في القولون والمعدة، وما إن تحسنت حالته الصحية؛ حتى تدهورت مرة أخرى وشعر بإعياء شديد وظل ينطق في الشهادة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ويقول الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق تعليقًا على سبب وفاة أيمن مجدي، إنّه مع كمال الأجسام قد يكون هناك نقص في الأعمار وأزمات القلب والموت المفاجيء بسبب المنشطات والمكملات والهرمونات والأدوية المدرة للبول، فبعض التقارير تتحدث عن حقنة من المنشطات تسببت في الأزمة القلبية والموت المفاجيء، والثابت علميًا أنّ الإفراط في الكورتيزون والهرمونات يمكن أن يؤدي إلى تلف في القلب وشرايينه وتنتهي بسكتة قلبية: «تجنبوا الهرمونات والمكملات واتقوا شر الهوس ببناء الجسم، وإياكم عشوائية المكملات وفوضى الفيتامينات وجنون المنشطات وسعار الهرمونات».

وأضاف استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق عبر صفحته على «فيسبوك»: «الحموضة التي تشخص بارتجاع في المريء أو التهاب في المعدة وخاصة لو بتزيد مع المجهود والانفعالات لازم نعتبرها ذبحة صدرية إلى أن يتثبت العكس، ولازم نعمل مقطعية بالصبغة أو قسطرة استكشافية للشرايين التاجية في حالات كتيرة بتكون المشكلة في الشريان التاجي الخلفي والأعراض خادعة».

وكشف الأطباء أن الوفاة بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة أزمة قلبية حادة.

وحسب روايات أهالي المنطقة فإن اللاعب أصيب بارتفاع شديد في ضغط الدم وأزمة قلبية فارق على إثرها الحياة.

وتحدثت بعض وسائل الإعلام المصرية أن الأزمة القلبية حدثت نتيجة جرعة منشطات ومكملات غذائية زائدة.

وكان الاتحاد المصري لكمال الأجسام، نعى اللاعب أيمن مجدي عبر صفحته الرسمية قائلًا: «يتقدم الاتحاد المصري للياقة البدنية وكمال الأجسام برئاسة الدكتور عادل فهيم المساعد التنفيذي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام ورئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي بخالص العزاء إلى أسرة البطل الخلوق أيمن مجدي والذى صعدت روحه الطاهرة وهو صائم إلى بارئها داعين المولى أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته».

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