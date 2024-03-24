ظرف طارئ يُجبر قائد منتخب مصر على مغادرة معسكر "الفراعنة" والسفر إلى السعودية

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافق الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن، على سفر أحمد حجازي، قائد منتخب (الفراعنة) للسعودية مساء اليوم الأحد.

وجاء سفر حجازي بسبب ظرف أسري طارئ، لتواجد عائلته في المملكة العربية السعودية، وفقا للاتحاد المصري لكرة القدم.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم أن حسام حسن اتفق مع حجازي أنه في حال انتهاء الظرف الأسري الطارئ واستقرار الأمور الأسرية، سوف ينضم مرة أخرى لمعسكر المنتخب مساء غد الاثنين.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره الكرواتي بعد غد الثلاثاء في المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر الودية لكرة القدم.

وكان المنتخب المصري صعد لنهائي المسابقة، عقب فوزه 1 / صفر على المنتخب النيوزيلندي في الدور قبل النهائي أول أمس الجمعة، في الظهور الأول لحسام حسن على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، الذي تولى مسؤوليته خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز