إمام عاشور يخضع لجراحة "ناجحة" في الكتف بعد إصابته مع منتخب مصر

المصدر: وكالات

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أعلن الأهلي المصري اليوم الأحد خضوع لاعب الوسط إمام عاشور لجراحة "ناجحة" في الكتف بعد إصابته خلال مشاركة مع منتخب مصر أمام نيوزيلندا يوم الجمعة في بطولة ودية رباعية لكرة القدم تقام في القاهرة ضمن سلسلة (فيفا سيريس).

وغادر عاشور (26 عاما) في الشوط الأول بعد سقوطه على كتفه عقب كرة مشتركة في فوز مصر 1-صفر على نيوزيلندا في المباراة الأولى للمدرب حسام حسن مع المنتخب الملقب بالفراعنة الذي يواجه كرواتيا في النهائي بعد غد الثلاثاء.

وقال النادي الأهلي بطل مصر عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر) "أجرى إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عملية جراحية ناجحة في الكتف.

"وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق إن الجراحة التي أجراها اللاعب تدعو للتفاؤل وتقلص فترة غيابه عن الملاعب والتي سوف تتحدد في ضوء البرنامج التأهيلي الذي ينتظم فيه اللاعب خلال الأيام القادمة".

وعاشور من اللاعبين الرئيسين لفريق المدرب مارسيل كولر إذ ساعد الأهلي في الفوز بكأس مصر لموسم 2022-2023 وكأس السوبر المصرية لموسم 2023-2024 بالإضافة للحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي للدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا بمواجهة سيمبا في تنزانيا بذهاب دور الثمانية يوم الجمعة المقبل.

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