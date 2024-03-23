غويري يغادر تشكيلة منتخب الجزائر "لظروف عائلية"

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم السبت مغادرة المهاجم أمين غويري لتشكيلة المنتخب الأول لظروف عائلية ستمنعه من الاستمرار في معسكر شهر مارس الخاص بالتوقف الدولي لخوض مباريات ودية.

وسجل مهاجم ستاد رين هدفا في فوز الجزائر وديا 3-2 على بوليفيا ضمن سلسلة (فيفا سيريس) الودية أمس الجمعة.

وتلعب الجزائر، التي ودعت كأس الأمم الأفريقية مطلع العام الحالي من دور المجموعات، أمام جنوب أفريقيا يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الاتحاد الجزائري عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "منح المدرب فلاديمير بيتكوفيتش إذنا للمهاجم أمين غويري بمغادرة معسكر المنتخب... لاعب رين غادر (اليوم) السبت وعاد لمنزله في فرنسا بسبب ظرف عائلي".

وقرر غويري (24 عاما) اللعب للجزائر بعدما غير ولائه الرياضي عقب تمثيل منتخبات فرنسا في المراحل السنية المختلفة.

وتتصدر الجزائر المجموعة السابعة بتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد ست نقاط.

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