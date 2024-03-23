اتحاد الكرة المصري يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور

المصدر: د ب ا

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن الإصابة التي تعرض لها إمام عاشور لاعب وسط منتخب الفراعنة خلال مواجهة نيوزلندا كانت عبارة عن خلع في مفصل الترقوة.

وذكر الاتحاد المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الأشعة التي خضع لها إمام عاشور لاعب منتخب مصر عقب مشاركته في مباراة نيوزيلندا، أظهرت إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف.

وقال: "سيستكمل اللاعب الإشاعات (السبت) وسيتم عرضه على أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف لفحص اللاعب وتحديد حاجته لجراحة من عدمه".

وتعرض إمام عاشور للإصابة في مباراة منتخب مصر مع نيوزلندا التي اقيمت مساء الجمعة في نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر الودية الدولية والتي انتهت بفوز المنتخب المصري بهدف نظيف.

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