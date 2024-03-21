فساد الاتحاد الإسباني يقرب المغرب من نهائي كأس العالم 2030

المصدر: البيان

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داهمت الشرطة مقر الاتحاد الإسباني، أمس الأربعاء، وأصدرت 7 أوامر اعتقال، على رأسهم الرئيس السابق روبياليس والذي يتواجد في جمهورية الدومينيكان حاليًا، وسيتم احتجازه فور عودته.

ويتم التحقيق للاشتباه في غسل أموال وشبهة فساد، وتم مصادرة بعض المواد من منازل الصادر بحقهم أوامر اعتقال.

ومن المقرر أن تستضيف إسبانيا والبرتغال والمغرب مونديال 2030، وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن المغرب يسعى لاستضافة نهائي كأس العالم مستغلاً أزمة إسبانيا الحالية.

وكان المغرب واضحا تمامًا في رغبته باستضافة النهائي، وتم بناء ملعب يتسع لـ 113 ألف متفرج في الدار البيضاء، خاصة وأنه من شروط استضافة النهائي وجود ملعب يتسع لـ 80 ألف متفرج أو أكثر، وبالتالي أصبحت الخيارات الوحيدة أمام "فيفا"، هي: الملعب المغربي الجديد، سانتياغو برنابيو، وكامب نو.

وأشار التقرير، إلى أن الجدل الدائر حول الاتحاد الإسباني حاليًا يمكن أن يكون ضد الإسبان، ويمنح المغرب استضافة نهائي مونديال 2030، وحال تم الاستقرار على استضافة المغرب للمباراة النهائية، ستكون الثانية في القارة السمراء بعد نهائي بطولة 2010 في جنوب إفريقيا.

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